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وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري

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استعرضا العلاقات الثنائية للبلدين

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحلّ النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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