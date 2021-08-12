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نسخة طبق الأصل .. فتاة تثير مستخدمي التواصل الاجتماعي بمحاكاة نجمات الزمن الجميل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع المصورة المتداولة عبر موقع «تيك توك»، لحساب منسوب لفتاة تدعى «pere zady» تبدع في تشخيص وتقليد نجمات الفن، مسجلين إعجابهم بأدائها.

نسخة طبق الأصل .. شابة تقلد نجمات الزمن الجميل تثير مستخدموا التواصل الاجتماعي
نسخة طبق الأصل .. شابة تقلد نجمات الزمن الجميل تثير مستخدموا التواصل الاجتماعي

وأبدعت الفتاة التي توثق تقليدها لنجمات زمن الفن الجميل، مجسدةً أدوار سعاد حسني، ونيللي، ونجلاء فتحي وشادية وغيرهن؛ إذ تمكنت من نقل مشاهديها إلى زمن الفن الجميل عبر إبداعها «نسخة طبق الأصل» من نجماته؛ نظرًا لنجاحها في محاكاتهن عبر نموذج مطابق لكل منهن، ابتداء من مكياجها، مرورًا بارتدائها أزياء وباروكات شعر مطابقة تمامًا لمظهرهن، ثم وصولًا لتمكنها من تقليد طبقات أصواتهن وتعبيرات وجوههن بشكل يبدو مطابقًا تمامًا.

وحققت المقاطع المصورة للفتاة انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرتها إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في حسابها الذي يحمل اسم Tokka Mahmoud، ليشاركه ما يزيد على 2000 مستخدم، ووصف مستخدمو التواصل الفتاة بـ«المبدعة» و«الساحرة».

نسخة طبق الأصل .. شابة تقلد نجمات الزمن الجميل تثير مستخدموا التواصل الاجتماعي
نسخة طبق الأصل .. شابة تقلد نجمات الزمن الجميل تثير مستخدموا التواصل الاجتماعي
نسخة طبق الأصل .. شابة تقلد نجمات الزمن الجميل تثير مستخدموا التواصل الاجتماعي
نسخة طبق الأصل .. شابة تقلد نجمات الزمن الجميل تثير مستخدموا التواصل الاجتماعي

المصرى اليوم

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