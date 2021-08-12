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مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

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مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

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