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يشرف سباق الدوري المصري الممتاز على الإنتهاء مع دخولنا في الخمس جولات الأخيرة، فيما تشتد المنافسة بين قطبي الكرة المصرية حول الحصول على درع الدوري المصري.

فبعد 29 جولة من الدوري المصري، يعتلى الزمالك صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحد عن الوصيف الأهلي حامل اللقب.

وتتوق نفوس عشان القلعة البيضاء للتتويج بالدوري الغائب عنهم منذ موسم 2014/2015، فيما يحتكر الشياطين الحمر الدرع خلال الخمس مواسم الماضية.

ونظراً لضيق الفارق بين الفريقين، وتساوى عدد المباريات الملعوبة، فإن السباق لايزال على أشده بين قطبي الكرة المصرية، حيث أن تعثر أي فريق خلال الجولات المقبلة يضعف من فرص ظفره بالدوري.

ويتبقى لكلا الفريقين خمس مباريات قبل أنتهاء جدول الدوري الممتاز وإعلان الفائز.

وفيما يلي الفرق التي سيلاقيها كلا الفريقين.

الإسماعيلي

وادي دجلة

سيراميكا كليوباترا

الإنتاج الحربي

البنك الأهلي

إنبي

طلائع الجيش

المصري

الجونة

أسوان

ويمتلك دولاب بطولات القلعة الحمراء رصيد قياسي من عدد بطولات الدوري برصيد 42 بطولة، ويخوض رفاق بيتسو موسيماني رحلة البحث عن اللقب رقم 43، فيما يمتلك جماهير ميت عقبة 12 بطولة من الدوري، ويسعوا عبر كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول للقب الـ 13 الغائب عن خزانة الزمالك منذ عام 2015.

ورفض الأهلي اعتلاء قمة الدوري أمس، بعد تعادله الإيجابي مع النادي الإسماعيلي بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

ومن المفترض أن يلعب الفريقين السبت القادم (14/8) مباراياتهم ضمن الجولة الـ 30، ليلاقي الزمالك الإسماعيلي، فيما يواجه الأهلي فريق أنبي.