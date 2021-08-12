مصدر بالزمالك يكشف عن حقيقة خصم نقاط من القلعة البيضاء

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أكد مصدر مطلع في نادى الزمالك أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية عن احتمالية خصم نقاط من القلعة البيضاء بسبب القضايا المتداولة في الاتحاد الدولى بخصوص مستحقات بعض اللاعبين.

وقال المصدر إن ما يحدث حرب أعصاب في مرحلة الحسم لبطولة الدورى العام، وهذا أمر متوقع خصوصا بعد تعثر الأهلى أمس أمام الإسماعيلى وتعادله بنتيجة 1-1، وهو ما أعطى للزمالك أفضلية في صدارة الدورى العام بفارق نقطتين.

وقال المصدر: «لا توجد أي قضايا ضد الزمالك تم الحكم فيها بشكل نهائي حتى الآن، وكل ما يتردد عن هذا الأمر غير صحيح تماما، ولم يصل النادى أو اتحاد الكرة أي إيميل رسمي من الاتحاد الدولى بخصوص هذا الأمر».

وأضاف: «أقرب موعد لقضية تخص الزمالك في الاتحاد الدولى، هي جلسة بنيامين اتشيمبونج، والمحدد لها يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، ونهاية موعد الدورى في 26 من الشهر الجارى، أي أنه في أسوأ الظروف إذا صدر حكم ضد الزمالك في قضية اتشيمبونج سيكون بعد انتهاء الموسم الحالى، وستنطبق عقوباته على الموسم المقبل، والزمالك حاليا يسعى للتوصل لتسوية مع اللاعب الغانى من أجل إنهاء الأزمة».