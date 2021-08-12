★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الخميس. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.

وأدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي عصر اليوم الأربعاء. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.