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أول صورة لوصول فريال أشرف و أحمد الجندي لمطار القاهرة

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أول صورة لوصول فريال أشرف و أحمد الجندي لمطار القاهرة أول صورة لوصول فريال أشرف و أحمد الجندي لمطار القاهرة

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وصل إلى القاهرة الثنائي فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية .

و أنتهت أولمبياد طوكيو ضم الفوج الأخير للبعثة المصرية بعثة الخماسي الحديث والكاراتيه والملاكمة والمنسق الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية أحمد الأحمر والبعثة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال وتضم الدكتور سامح سالم والدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال .

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