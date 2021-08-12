«التأمين على الثروة الحيوانية»: قافلة بيطرية بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور

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نفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع جامعة دمنهور ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، قافلة بيطرية علاجية ارشادية، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة، بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس مجلس ادارة الصندوق، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع مربي الثروة الحيوانية، وتقديم كل سبل الدعم لهم، وتوعيتهم بأهم الامراض التي تهدد الثروة الحيوانية وطرق الوقاية والمكافحة لمختلف الأمراض الحيوانية.

وأضاف «صابر» انه تم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وتم توزيع بروشورات والمنشورات الخاصة بصندوق التأمين على المواطنين المتواجدين في هذه القافلة في قرية كوم البركة مركز كفر الدوار، مشيرًا إلى انه تم تشكيل لجنة من موظفي فرع صندوق التأمين بالبحيرة للإشتراك في مبادرة حياة كريمة عن طريق القوافل العلاجية والإرشادية لخدمة مربى الثروة الحيوانية من الفلاحين في القرى المستهدف تطويرها من برنامج حياة كريمة.