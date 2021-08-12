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مرتبط اليد بالزمالك يهزم الطيران 25-24

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مرتبط اليد بالزمالك يهزم الطيران 25-24 مرتبط اليد بالزمالك يهزم الطيران 25-24

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فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2004 على نظيره الطيران بنتيجة 25-24 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة ميت عقبة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن الفريق فاز على الجزيرة 27-22 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة ميت عقبة.

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا عاما.

المصرى اليوم

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