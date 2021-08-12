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مفتي الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية على عدد من القرى بمالي

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مفتي الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية على عدد من القرى بمالي مفتي الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية على عدد من القرى بمالي

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أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض القرى بمنطقة جاو في مالي، حيث أودت بحياة أكثر من ٥٠ شخصًا وأسفرت عن العديد من المصابين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، الخميس: إن هذه الهجمات الإرهابية والاعتداء على الآمنين والأبرياء يعكس تعطش الجماعات والتيارات الإرهابية لمزيد من سفك وإراقة الدماء.

وأكد المفتي أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا بالتعاون على كافة المستويات بين دول العالم أجمع؛ لأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد العالم أجمع، داعيًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الدول، ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على كافة الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل كافة الجهود من أجل استئصال الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة مالي قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا الهجمات الإرهابية الآثمة، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

المصرى اليوم

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