أخبار عاجلة

التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور) -
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع -
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا» -
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري -
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفرق الرقابية في "الترفيه" ترصد 819 مخالفة

Print
الفرق الرقابية في "الترفيه" ترصد 819 مخالفة الفرق الرقابية في "الترفيه" ترصد 819 مخالفة
بعد 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض

الفرق الرقابية في

نفذت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، مما أسفر عن رصد 819 مخالفة منها 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

ورصدت الفرق الرقابية 102 مخالفة إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، و96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وشددت هيئة الترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

ودعت جميع الراغبين في إقامة أي نشاط ترفيهي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه عبر الرابط https://www.gea.gov.sa/ar/licensing-and-investors .

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه قامت خلال الأيام الماضية بإيقاف عدد من الفعاليات المخالفة سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل الهيئة مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية التي تقع تحت إشراف الهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!