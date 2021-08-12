أخبار عاجلة

التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور) -
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع -
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا» -
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري -
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العنزي" يستقبل رئيس ميدان الهجن بمحافظة شرورة

Print
"العنزي" يستقبل رئيس ميدان الهجن بمحافظة شرورة "العنزي" يستقبل رئيس ميدان الهجن بمحافظة شرورة
بحثا خطط تطوير هذه الرياضة التراثية

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبد الهادي العنزي، في مكتبه، اليوم الخميس؛ رئيس ميدان الهجن بالمحافظة مبارك عبد الله الربع الصيعري.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الاتحاد السعودي للهجن، بتكليف "الربع" رئيسًا لميدان الهجن بشرورة يرافقه الأعضاء.

واستعرض "العنزي" خلال اللقاء خطط تطوير هذه الرياضة التراثية، وسُبل تفعيل المنافسات على المستوى المحلي ودول الخليج العربية.

كما نوّه "العنزي" إلى ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية بالتراث والمحافظة عليه؛ ومن ذلك الإبل التي تشهد ميادينها تطورًا ملحوظًا يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح

"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو