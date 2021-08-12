الكشف على 930 مواطنا في قافلة مجانية بقرية بئر عنبر ضمن «حياة كريمة» بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انه تم الكشف على ٩٣٠ مواطن في القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحه بقنا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة القوافل الطبيه التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمه، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد من التخصصات الطبية الآتية: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية، والنساء والتوليد، والرمد والجراحة العامة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جيمع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

قافلة طبية مجانية بقنا

حيث شهدت القافله إقبالاً كثيرا من أهالي القرية، في عيادة الباطنة في اليوم الأول تم الكشف على 46 حالة، واليوم الثاني 162، وفي عيادة الجراحة في اليوم الأول تم الكشف على 34 حالة، واليوم الثاني على 66 حالة ،وعيادة النساء تم الكشف في اليوم الأول على 21 حالة، واليوم الثاني 21 حالة، وعيادة الأطفال في اليوم الأول تم الكشف على 65 طفل.

وفي اليوم الثاني تم توقيع الكشف على 215 طفل ،وعيادة الرمد تم الكشف في اليوم الأول على 75 حالة واليوم الثاني 117 حالة، وفي عيادة تنظيم الأسرة في اليوم الأول تم الكشف على 10 سيدات، واليوم الثاني 32سيدة، كما تم إجراء فحوصات في معمل الدم في اليوم الأول على ٦ حالات ،بينما في اليوم الثاني ١٢ حالة وتم عمل فحوصات لمعمل متوطنه في اليوم الأول ١١ حالة ،بينما في اليوم الثانى ٢٨ حالة،، كما تم عمل أشعه عادية لعدد ٣ حالات في اليوم الأول و٦ حالات في اليوم الثاني، ليصبح إجمالي عدد المستهدفين في القافلة الطبية في اليوم الأول اليوم الأول ٢٧١ مواطن واليوم الثاني ٦٥٩ بأجمالي عدد ٩٣٠ حالة في اليومين .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا بأن القوافل الطبيه التي تنفذها المديرة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية وذلك بإشراف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وبرعاية محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، الذي وجه بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافله الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

قافلة طبية مجانية بقنا