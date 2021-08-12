أخبار عاجلة

التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور) -
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع -
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا» -
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري -
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكشف على 930 مواطنا في قافلة مجانية بقرية بئر عنبر ضمن «حياة كريمة» بقنا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انه تم الكشف على ٩٣٠ مواطن في القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحه بقنا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة القوافل الطبيه التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمه، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد من التخصصات الطبية الآتية: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية، والنساء والتوليد، والرمد والجراحة العامة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جيمع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

قافلة طبية مجانية بقنا

حيث شهدت القافله إقبالاً كثيرا من أهالي القرية، في عيادة الباطنة في اليوم الأول تم الكشف على 46 حالة، واليوم الثاني 162، وفي عيادة الجراحة في اليوم الأول تم الكشف على 34 حالة، واليوم الثاني على 66 حالة ،وعيادة النساء تم الكشف في اليوم الأول على 21 حالة، واليوم الثاني 21 حالة، وعيادة الأطفال في اليوم الأول تم الكشف على 65 طفل.

وفي اليوم الثاني تم توقيع الكشف على 215 طفل ،وعيادة الرمد تم الكشف في اليوم الأول على 75 حالة واليوم الثاني 117 حالة، وفي عيادة تنظيم الأسرة في اليوم الأول تم الكشف على 10 سيدات، واليوم الثاني 32سيدة، كما تم إجراء فحوصات في معمل الدم في اليوم الأول على ٦ حالات ،بينما في اليوم الثاني ١٢ حالة وتم عمل فحوصات لمعمل متوطنه في اليوم الأول ١١ حالة ،بينما في اليوم الثانى ٢٨ حالة،، كما تم عمل أشعه عادية لعدد ٣ حالات في اليوم الأول و٦ حالات في اليوم الثاني، ليصبح إجمالي عدد المستهدفين في القافلة الطبية في اليوم الأول اليوم الأول ٢٧١ مواطن واليوم الثاني ٦٥٩ بأجمالي عدد ٩٣٠ حالة في اليومين .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا بأن القوافل الطبيه التي تنفذها المديرة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية وذلك بإشراف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وبرعاية محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، الذي وجه بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافله الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور

مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان

مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان

الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم

الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان