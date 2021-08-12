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في 24 أغسطس.. "هيئة الاتصالات" تعقد منتدى التقنية الرقمية

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في 24 أغسطس.. "هيئة الاتصالات" تعقد منتدى التقنية الرقمية في 24 أغسطس.. "هيئة الاتصالات" تعقد منتدى التقنية الرقمية
لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الحالية وتعزيزها

في 24 أغسطس..

تعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يوم الثلاثاء الموافق الـ24 من أغسطس، "منتدى التقنية الرقمية" في نسخته الأولى؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الحالية وتعزيزها، واستعراض حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، ومناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع الواعد، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين.

وسيركز المنتدى الذي يُعقد بعنوان "فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي" على مناقشة الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، واستعراض بيانات وإحصاءات لحجم سوق تقنية المعلومات والفرص الاستثمارية وحجم الإنفاق فيه.

يأتي ذلك انطلاقًا من إدراك الهيئة أن قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة من ركائز التنمية الشاملة والاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وله دور بارز في تلبية احتياجات النمو الاقتصادي وبناء المستقبل المزدهر.

وأكّدت الهيئة أن المنتدى سيهتم باستعراض استراتيجية قطاع تقنية المعلومات ومجموعة من الموضوعات من بينها دور منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومناقشة التوجهات الحديثة في الاستثمار بالتقنيات الجديدة، والفرص المهمة لصناعة تقنية المعلومات في المملكة؛ بوصفها عنصرًا جوهريًّا من عناصر صناعة المستقبل الرقمي في المملكة والعالم.

وذكرت أن المنتدى سيجمع متحدثين وبيوتَ خبرة متخصصة بالقطاع، ويتضمن محاور عدة بشأن التقنية الرقمية والابتكار والإبداع.

ودعت "هيئة الاتصالات" المهتمين لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، من خلال زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/sl/dtf.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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