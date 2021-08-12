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بقرار من "".. تمديد خدمة مفتي الحالي لمدة عام

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بقرار من "السيسي".. تمديد خدمة مفتي مصر الحالي لمدة عام بقرار من "".. تمديد خدمة مفتي الحالي لمدة عام
بعدما وصل للسن القانونية اليوم

بقرار من

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.
جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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