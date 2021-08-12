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.. استشاري أمراض معدية: هناك حالات مصابة بـ"دلتا" في المملكة

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‏فيديو .. استشاري أمراض معدية: هناك حالات مصابة بـ"دلتا" في المملكة .. استشاري أمراض معدية: هناك حالات مصابة بـ"دلتا" في المملكة
أكد أهمية الجرعة الثالثة الآن.. والمستقبل قد يتطلب الرابعة والخامسة

‏فيديو .. استشاري أمراض معدية: هناك حالات مصابة بـ

أكد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري أن هناك حالات مصابة بالمتحور "دلتا" في ‫المملكة.

وقال لقناة : "بكل شفافية المتحور "دلتا" سيهيمن على العالم، والسعودية لن تكون بمنأى عنه ، ونستطيع ان نقول إن هناك حالات من "دلتا" في المملكة والواقع والعالم يثبت ذلك.

وأضاف: في الغالب سنحتاج للجرعة الثالثة الآن.

وأردف بالقول: ألم نقف في وجه هذه المتحورات؟ وفي حال زيادتها بالمستقبل من الممكن أن نحتاج إلى أخذ الجرعة الرابعة والخامسة وأكثر.

ولفت "الشهري" إلى أن هناك دولاً بدأت الآن في إعطاء الفئات الأعلى تعرضًا للخطورة، جرعة ثالثة من اللقاحات.

وتابع: هناك دراسات أثبتت أن كبار السن ومن لديهم أمراض خطيرة وسرطانات كلهم بحاجة إلى جرعة ثالثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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