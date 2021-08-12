فريق طبي بمستشفى الخميس يجري عملية "ويبل" لإنقاذ مريض من إصابة بالغة

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من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر.. واستغرقت ٦ ساعات

أجرى فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام عملية معقدة لإنقاذ مريض لديه إصابة بليغة من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر.

وباشر الفريق الطبي في قسم الطوارئ استقبال الحالة وعمل الإسعافات اللازمة، ثم قام الفريق الطبي بعملية "استكشاف البطن"، حيث اتضح وجود إصابة بليغة من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر.

عقب ذلك باشر الفريق الطبي إجراء عملية (ويبل)، وهي من العمليات المعقدة؛ حيث تم خلالها إزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية، واستغرقت العملية ٦ ساعات، وتم نقل المريض للعناية المركزة حتى استقرت حالته.