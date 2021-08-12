أخبار عاجلة

التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور) -
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع -
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا» -
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري -
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

في تحرك نادر.. إيران تستدعي السفير الروسي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري