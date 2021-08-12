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التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:13 مساءً
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:13 مساءً
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
في تحرك نادر.. إيران تستدعي السفير الروسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 04:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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