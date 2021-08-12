محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على ضرورة استمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات وغلق وتشميع المحال والمقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المخالفين، لضبط الشارع استجابة لمطالب المواطنين.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، يرافقه السيد موسى رئيس حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية بنطاق الحى، وذلك بمشاركة المختصين من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تشميع ٧ محلات، والتحفظ على ٢٨ حالة إشغالات، وإزالة ٢٦ حاجز متنوع ما بين حاجز خرساني أو مبانى أو إطارات سيارات تعوق حركة المواطنين والسيارات .

كما تم إزالة عدد من التند الحديد المخالفة مدرج خشبي وسلم خشبي بناء مخالف على الرصيف، وتم التفتيش على الأمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل في نطاق الحي وأسفر ذلك عن تحرير عدد من المخالفات منها تقرير حماية مدنية، وتقرير نظافة، ومخالفة عدم وجود شهادة صحية لعدد ٣ مخابز وعدد ٥ سوبر ماركت .

وأسفرت أعمال التفتيش الصيدلي على عدد ٤ صيدليات بقطاع البيطاش عن وجود ثلاث مخالفات تمثلت في تحريز بعض الأدوية، والتنبيه على النظافة، وعدم وجود المدير المسؤول، ليصل إجمالي عدد المحاضر إلى ٣ محاضر تفتيش صيدلي، وعدد ٣ محاضر شؤون بيئة، وعدد ٨ محاضر أمن صناعى، ومحضر تموين، ومحضر ين صحة، وعدد ٨ محاضر مكتب عمل، كما تم إزالة الإشغالات من شارع عين شمس وشارع السلاموني .

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت الحملة شوارع إسماعيل صبري، والنصر والبحرية، والباب الاخضر، وإسحاق النديم، وبحري بك، والسيد محمد كريم، وميدان عرابي وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 59 حالة إشغال متنوع، وعدد ١٠ حالات اشغال .

وقام حي وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم؛ الكافيهات، والمقاهي والمحلات، والصيدليات شملت شوارع: محرم بك، ابن الخطاب منشا، الاسكندراني وطريق الجيش وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٦ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم وجود تراخيص، وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ8 الاف جنيها، وتحرير عدد ٦ محاضر متنوعة وتوجيه عدد ٥ إنذارات، وضبط عدد ٢٨ حالة اشغال طريق.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة جيهان الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع راغب ويوسف الحكيم ومحور المحمودية وأسفرت عن ضبط عدد ٤٥ حالة إشغال متنوع وكمية من الشيش.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث استهدفت الحملة ش ٤٥ منطقة العصافرة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٧٣ حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ٨ آلاف جنيها.

محافظ الاسكندرية يوجه باستمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات .. والغلق والتشميع والتغريم عقاب المخالفين (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه باستمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات .. والغلق والتشميع والتغريم عقاب المخالفين (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه باستمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات .. والغلق والتشميع والتغريم عقاب المخالفين (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه باستمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات .. والغلق والتشميع والتغريم عقاب المخالفين (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه باستمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات .. والغلق والتشميع والتغريم عقاب المخالفين (صور)