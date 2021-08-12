أخبار عاجلة

التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور) -
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع -
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا» -
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري -
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المفتي: أدعو الشباب إلى استقاء المعرفة من المصادر الموثوقة والابتعاد عن التيارات المتطرفة

Print
المفتي: أدعو الشباب إلى استقاء المعرفة من المصادر الموثوقة والابتعاد عن التيارات المتطرفة المفتي: أدعو الشباب إلى استقاء المعرفة من المصادر الموثوقة والابتعاد عن التيارات المتطرفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أهمية دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات والنهوض بها، حيث يمثل الشباب الشريحة الأكبر من حيث الفاعلية في المجتمع، ولا غنى عن مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة وجميع النواحي التنموية.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، الخميس: إن الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، يولي أهمية خاصة بالشباب لما لهم من قيمة وأهمية كبرى في بناء المجتمعات وتحقيق النهوض والتنمية، ويحرص دائمًا على تنظيم المنتديات واللقاءات الدولية التي تجمع كل شباب العالم على أرض الكنانة ؛ للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم فيما يواجهه العالم من تحديات ومشاكل وسبل حلها.

وأوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية حرصت على رعاية الشباب وتمكينهم حتى أصبحوا أمثلة تحتذى. كما حث الإسلام على ضرورة الاهتمام بالشباب ورعايتهم فكريًّا، وتحصينهم ضد الأفكار والتيارات المتطرفة، لافتًا النظر إلى أن رسالةَ الدعوة الإسلامية في انطلاقتها الأولى ما حملها ونشرها ولا تفرغ لها إلا شباب مخلصون.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشباب في كل عصر ومصر وجيل، هم رصيد الأمة وأعمدتها وعنوان مستقبلها، ورأس مالها العظيم، ومَعقِد آمالها، وكَنزها الذي تنهل منه لتبني مستقبلها؛ مما يعكس أهمية إعداده وتوجيهه ورعايته وتربيته، وإعداده للمشاركة وبناء صرح الأمة الحضاري.

ودعا مفتي الجمهورية جميعَ الشباب أن يستقوا معلوماتهم من الجهات ذات الثقة والمؤسسات الوسطية والمعتدلة، وأن يتجنبوا تمامًا كافة الأفكار المسمومة التي تروجها جماعات التطرف والإرهاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي