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ضمن تطوير العشوائيات .. تنفيذ 92% من أعمال عزبة محسن والانتهاء أكتوبر المقبل (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطرق فيما يقرب من 500 شارع بمنطقة عزبة محسن وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 92% ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة برصف الطرق بالمنطقة في بداية شهر أكتوبر القادم، وذلك ضمن مشروع تطوير ٧ مناطق عشوائية بالمحافظة يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة ٨١١ مليون جنيه .

وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة امل محمود، والدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مع سرعة الانتهاء من اعمال الرصف لرفع العبء عن كاهل اهالي المنطقة، مشيرا إلى ان تكلفة أعمال رصف الطرق بمنطقة محسن بلغت ٩٢.٣ مليون جنيه.

وقال المحافظ أن منطقة محسن تبلغ مساحتها ٤٤٧ فدان، وعدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير ٧٤٧٠٠ نسمة، كما أن أعمال التطوير بها جاءت تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر عام ٢٠١٩ مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه .

ضمن صندوق تطوير العشوائيات .. تنفيذ 92% من مشروع تطوير عزبة محسن .. والانتهاء من المشروع أكتوبر المقبل (صور)
ضمن صندوق تطوير العشوائيات .. تنفيذ 92% من مشروع تطوير عزبة محسن .. والانتهاء من المشروع أكتوبر المقبل (صور)
ضمن صندوق تطوير العشوائيات .. تنفيذ 92% من مشروع تطوير عزبة محسن .. والانتهاء من المشروع أكتوبر المقبل (صور)
ضمن صندوق تطوير العشوائيات .. تنفيذ 92% من مشروع تطوير عزبة محسن .. والانتهاء من المشروع أكتوبر المقبل (صور)

المصرى اليوم

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