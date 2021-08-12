قادة العالم يحتفلون باليوم العالمي للشباب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب سنويًا في 12 أغسطس، لتكون فرصة للحكومات للفت الانتباه إلى قضايا الشباب في جميع أنحاء العالم.

وهو يوم حددته الأمم المتحدة لغرض لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية والقانونية المحيطة بالشباب، وتم الاحتفال بأول مرة بهذا اليوم في 12 أغسطس 2000، بعد أن تم تحديده من قبل الأمم المتحدة عام 1999 باعتماد القرار 54/120.

وتتنوع شعارات اليوم العالمي للشباب كل عام، ويسلط اليوم العالمي للشباب هذه المرة على قضية «تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب».

السيسي: «ثقتي مطلقة في حماسهم.. وبسواعدهم نكتب تاريخًا استثنائيًا»

وتوالت التعليقات من القادة السياسيين حول العالم لتوجيه رسالة إلى الشباب، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، التحية والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، واصفًا إياهم بأنهم «نصف الحاضر وكل المستقبل».

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض».

وتابع: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها تحيا مصر».

جوتيريش: «يقف الشباب في الخطوط الأمامية للنضال من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع»

من جانبه وجه وجه الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة إلى الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس.

وقال جوتيريش في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة: «يقف الشباب في الخطوط الأمامية للنضال من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف: «سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الماسة إلى تحقيق ما يسعى إليه الشباب من تغيير مفضٍ إلى التحوّل- ويجب أن يكون الشباب شركاء كاملين في هذه الجهود».

وتابع: «يبرز اليوم الدولي للشباب هذا العام الحلول التي طورها المبتكرون الشباب لمواجهة التحديات التي تواجه منظوماتنا الغذائية. وتعالج هذه الحلول أوجه عدم المساواة في الأمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتهديدات التي تتعرض لها بيئتنا، وأكثر من ذلك بكثير».

وأشار إلى أنه «نرى نفس الدافع والإبداع والالتزام في العديد من المجالات الأخرى- من المساواة بين الجنسين إلى التعليم وتنمية المهارات».

واستطرد: «غير أن الشباب لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم. فهم بحاجة إلى حلفاء لضمان إعطائهم دورا فاعلا، وعدم إقصائهم، وفهم آرائهم».

وأضاف أن الأمم المتحدة تسترشد باستراتيجية شباب 2030، وهي استراتيجية الشباب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، لتعزز عملها من أجل الشباب ومعهم في جميع أنحاء العالم.

وأختتم قائلاً: «أحث الجميع على ضمان أن يكون للشباب مقعد على الطاولة بينما نبني عالما قائما على التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة للجميع».

محمد بن زايد: تثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تفخر وتعتز بأبنائها وتثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار.

وغرد في حسابه على تويتر«في اليوم العالمي للشباب.. نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدما وإشراقا للأجيال المقبلة».

ويمثل الشباب قاعدة عريضة من السكان حيث يوجد هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يمثلون 16 في المائة من سكان العالم. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7 في المائة بحلول عام 2030- الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة، بحسب ما ذكر موقع الأمم المتحدة.