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السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

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المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة
تحضيرًا للبطولة الخليجية

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

اختتم السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.

ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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