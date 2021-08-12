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الكوارث الطبيعية كبدت العالم 77 مليار دولار في النصف الأول لهذا العام

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الكوارث الطبيعية كبدت العالم 77 مليار دولار في النصف الأول لهذا العام الكوارث الطبيعية كبدت العالم 77 مليار دولار في النصف الأول لهذا العام
الفصل الأكثر تكلفة لشركات التأمين منذ 2011

الكوارث الطبيعية كبدت العالم 77 مليار دولار في النصف الأول لهذا العام

كشفت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، اليوم (الخميس)، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33 بالمئة خلال عام واحد.

وأوضحت "سويس ري" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المبلغ أقل أيضاً من المتوسط خلال عشر سنوات، الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، وأنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.

وأضافت الشركة التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين أن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار.

وأشارت إلى أن التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين سترتفع بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 42 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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