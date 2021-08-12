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معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
جت تربيها قتلتها.. سيدة الهرم قتلت أبنتها ذات الـ 8سنوات.. حاولت تأديبها بالضرب فماتت
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 12 أغسطس 2021 04:31 مساءً
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