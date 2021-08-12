على 1000 فدان .. جامعة الإسكندرية تبحث آليات إنشاء مزرعة نموذجية بلا نفايات بالوادي الجديد

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ترأس عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إجتماعاً الخميس ضم وكلاء كليات الزراعة بالشاطبي، وسابا باشا، والطب البيطري، لاستعراض رؤية الجامعة بشأن إنشاء مزرعة نموذجية ذكية بلا نفايات، على الأرض المخصصة لجامعة الإسكندرية بمساحة 1000 فدان بمحافظة الوادى الجديد.

وتم خلال اللقاء، استعراض رؤية الكليات الثلاثة بالنسبة للمشروعات البحثية والإنتاجية المزمع تنفيذها، وذلك بحضور كلا من الدكتور وائل نبيل القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، والدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا، والدكتور صبحى سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والطب البيطرى، حيث تم استعراض المحاور الرئيسية للمزرعة والتى تشتمل على الإنتاج النباتي والحيوانى، والتصنيع الزراعي للمنتجات، محطة أرصاد جوية، ومركز للطاقة المتجددة.

ووجه بضرورة أن تحقق المزرعة أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعى وأن تكون نموذجاً يحتذى في تطبيق كافة المعايير الحديثة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعى والرى والطاقة، كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى كافة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في وضع دراسة اقتصادية شاملة للمشروع.