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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين في مستشفي الصنافين التخصصي بمنيا القمح

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفي الصنافين التخصصي بمركز منيا القمح، لمتابعة عمل الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وتم التأكد من أنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عاما فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

كما تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد كوفيد ١٩.

المصرى اليوم

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