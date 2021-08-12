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قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى للشباب الفرصة الذهبية للمشاركة في الحياة السياسية وأجهزة الدولة الإدارية.

وأضاف البشبيشي، أن الرئيس السيسى أعطى مثلاً حقيقياً بأن الدولة المصرية لديها الرغبة في اعداد الكوادر الشابة التي من شأنها وبحق المشاركة بفاعلية في بناء الدولة منذ أطلق عام ٢٠١٦ عاماً للشباب المصرى، وأعد برنامجاً لتأهيل وتدريب الشباب حتى يصبح تمكينهم وفق استراتيجية وتخطيط جيد.

وتابع: «دائماً ما ينشغل الرئيس بامتلاك القدرة في شتى المجالات، ومن هنا جاءت تجربة نواب المحافظين لتمتلك الدولة المصرية قدرتها على تكوين وبناء كوادر الصف الثانى تحت اشراف مباشر من المحافظين بما لديهم من الخبرات العميقة وامتزاج تلك الخبرات بأفكار وحماس الشباب، ليتولد من هذه التجربة الفريدة شخصيات قيادية لديها من المعارف والمهارات والخبرات التي اكتسبوها من المحافظين، ما يؤهلهم من تولى زمام الأمور في المستقبل ويأتى كنموذج للتعلم باكتساب الخبرات».