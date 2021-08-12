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استدعاء «عبد المجيد أوفكورس» و«مكرونة اسباجيتي»..مواقف طريفة في حفل زفاف نيلي كريم

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استدعاء «عبد المجيد أوفكورس» و«مكرونة اسباجيتي»..مواقف طريفة في حفل زفاف نيلي كريم استدعاء «عبد المجيد أوفكورس» و«مكرونة اسباجيتي»..مواقف طريفة في حفل زفاف نيلي كريم

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تصدرت الفنانة نيللي كريم، «تريند»، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، والذي أقيم بأحد المدن في الساحل الشمالي.

وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن، وكان على رأسهم الفنان ، لبلبة، ومحمد فراج وبسنت شوقي وميس حمدان ودانا حمدان ومي سليم وأحمد السقا، أمير كرارة، وحسن أبوالروس.

كما حضرت الفنانة، داليا البحيري، هالة صدقي، هشام ماجد، كريم فهمي، وتامر هجرس.

ولاقى الحفل أصداء إيجابية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد أيضا مواقف طريفة وتعليقات ساخرة من قبل الجمهور والذي أراد ممازحة نيللي تعبيراً عن محبتهم لها، ولكن بطريقتهم الخاصة.

هشام عاشور يطعم نيللي «الإسباجيتي» بيده، حيث انتشر مقطع طريفا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر زوج نيللي كريم هشام عاشور وهو يطعمها المكرونة في غرفتها خلال الاستعدادات لعقد القران .

نيللي كريم

وبعد انتشار صورتها بفستان الزفاف مع زوجها، هشام عاشور، أراد الجمهور أن يستعيد مشهد زواج نيللي في مسلسل «ذات»، الذي شاركها البطولة الفنان باسم سمرة، ونشروا صورتها مع باسم سمرة الذي قدم شخصية «عبدالمجيد أوفكورس»، والتي ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

لفت الكثير من متابعي نيللي، إلى الشبه الكبير بينه وبين اللاعب المصري محمود «تريزيجيه» المحترف في صفوف فريق أستون فيلا .

المصرى اليوم

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