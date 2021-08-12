أخبار عاجلة

معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور) -
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع -
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا» -
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري -
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان -
الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها -
بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لقاء مفتوح وورشة عمل تعريفية للقضاة المعينين حديثًا بديوان المظالم

Print
عبر تقنية الاتصال المرئي

لقاء مفتوح وورشة عمل تعريفية للقضاة المعينين حديثًا بديوان المظالم

اختتم ديوان المظالم، اليوم، ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا بلقاءٍ مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ حثهم فيه على بذل قصارى جهدهم، بما يسهم في استمرارية الإنجاز وبجودة عالية، والاهتمام بالإدراك القضائي والنمو المعرفي.

وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا في مناطق المملكة، تضمنت عددًا من المحاور المتعلقة بالجانب القضائي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة إلى تعريف القضاة بأنظمة ديوان المظالم ولوائحه، وبالمنصات الرقمية المتاحة في الديوان، وطرق التعامل معها، إضافة إلى نظام المرافعات وطريقة صياغة النصوص القضائية والأحكام، وتَرَكز عدد من جلسات الورشة على شرح أدبيات القضاء وسلوكياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري.

وفي نهاية البرنامج التدريبي الذي استمرّ أسبوعًا، حضر القضاة المتدربون جلسات إحدى الدوائر القضائية بهدف التعرف على طبيعة التقاضي في ديوان المظالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح

"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو