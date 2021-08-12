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معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
أسامة الأزهري يزور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين في قريتها بالبحيرة (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
بومبيو: «عدنا لأمريكا الضعيفة التي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا أصدقاؤنا يثقون بنا»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إشعال النار بسيارات في أنقرة وسط توترات بين أتراك ولاجئين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 03:57 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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