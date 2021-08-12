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قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 38 ألف عبوة تونة فاسدة بالإسكندرية

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قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 38 ألف عبوة تونة فاسدة بالإسكندرية قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 38 ألف عبوة تونة فاسدة بالإسكندرية

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تمكن ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالاسكندرية من ضبط 38،400 عبوة تونة بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالاسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص، لحيازته عبوات تونه غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 38،400 عبوة تونة بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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