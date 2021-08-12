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عروض فنية ورياضية لرفع وعي الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات في زفتي بالغربية

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عروض فنية ورياضية لرفع وعي الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات في زفتي بالغربية عروض فنية ورياضية لرفع وعي الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات في زفتي بالغربية

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مهرجان جديد «أنت أقوى من المخدرات» بقرية ميت النور بمنطقة زفتى بمحافظة الغربية لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الإبتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من «6 إلى 15 عامًا»، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.‬

‬ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

تضمنت أنشطة مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» تدريب الأطفال على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئي والصحي لدى الأطفال وأيضًا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وأيضًا حكى قصة أنت البطل الذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات‪.‬

‏‪‬من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بأن فعاليات إطلاق مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق مهرجانات في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير.

وتضمن المهرجان تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪ .

المصرى اليوم

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