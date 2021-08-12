مصرع شخص غرقا في نيل دسوق

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة دسوق وبمساعدة عدد من صيادي مدينة دسوق، من إنتشال جثمان رجل أربعيني لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالقرب من بنك القاهرة.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار ا من مأمور قسم شرطة دسوق، بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بالقرب من بنك القاهرة بوسط مدينة دسوق.

تحركت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وقامت القوات باجراء عملية البحث عن الشخص الغارق، وقام عدد من الصيادين بإلقاء شباك الصيد في محاولة للبحث عن الجثمان، ليتم بعد ذلك العثور على جثة لرجل أربعيني وعقب إنتشال الجثة تبين أن الجثة لرجل يدعي «رمضان محمود أحمد»، 40 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.