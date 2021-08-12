في الخطوط الأمامية للنضال.. الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة في اليوم العالمي للشباب

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وجه الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة إلى الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس.

وقال جوتيريش في كلمته: «يقف الشباب في الخطوط الأمامية للنضال من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف: «سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الماسة إلى تحقيق ما يسعى إليه الشباب من تغيير مفضٍ إلى التحوّل- ويجب أن يكون الشباب شركاء كاملين في هذه الجهود».

وتابع: «يبرز اليوم الدولي للشباب هذا العام الحلول التي طورها المبتكرون الشباب لمواجهة التحديات التي تواجه منظوماتنا الغذائية. وتعالج هذه الحلول أوجه عدم المساواة في الأمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتهديدات التي تتعرض لها بيئتنا، وأكثر من ذلك بكثير».

وأشار إلى أنه «نرى نفس الدافع والإبداع والالتزام في العديد من المجالات الأخرى- من المساواة بين الجنسين إلى التعليم وتنمية المهارات».

واستطرد: «غير أن الشباب لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم. فهم بحاجة إلى حلفاء لضمان إعطائهم دورا فاعلا، وعدم إقصائهم، وفهم آرائهم».

وأضاف أن الأمم المتحدة تسترشد باستراتيجية شباب 2030، وهي استراتيجية الشباب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، لتعزز عملها من أجل الشباب ومعهم في جميع أنحاء العالم.

وأختتم قائلاً: «أحث الجميع على ضمان أن يكون للشباب مقعد على الطاولة بينما نبني عالما قائما على التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة للجميع».