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بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:56 مساءً
الرئيس الروسي : لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية بأفغانستان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:55 مساءً
الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:55 مساءً
بومبيو: الولايات المتحدة خرجت من «المسرح العالمي»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:55 مساءً
وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:55 مساءً
«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:55 مساءً
«طالبان»: نحن مع الحوار وملتزمون بحقوق الإنسان ونقدر موقف روسيا الإيجابي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:55 مساءً
جديد غارات إسرائيل على دمشق.. 4 قتلى من حزب الله
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:49 مساءً
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:47 مساءً
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
محكمة بريطانية تستمع لطعن واشنطن حول أسانج
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 03:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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