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نجاة الصغيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 83.. «أم كلثوم» سر احترافها الغناء في سن الـ6

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نجاة الصغيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 83.. «أم كلثوم» سر احترافها الغناء في سن الـ6 نجاة الصغيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 83.. «أم كلثوم» سر احترافها الغناء في سن الـ6

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احتفلت الفنانة نجاة الصغيرة، بعيد ميلادها الـ83، أمس، وسط محبيها وأصدقائها وعائلتها، وهي صاحبة رصيد غنائي كبير من أشهرها أنا بستناك والقريب منك بعيد، سمارة، أيظن، لا تكذبي، ماذا أقول، ساكن قصادي، أنا بعشق البحر، القلب، أما براوة.

وكانت نجاة الصغيرة قد اشتهرت في عالم الغناء وهي في سن 6 سنوات حينما واجهت الجمهور لأول مرة لتغني ضمن أطفال المدرسة التابعة لها، نشيد في حفل خيري كانت ضمن 10 أطفال، وكان من المقرر أن تحييه السيدة أم كلثوم، لكنها تأخرت عن معاد الظهور، وأضطر منظمو الحفل لتقديمها كطفلة لتسلية الحضور، وخرج مدرس قدمها في هذا التوقيت على كونها طفلة تقوم بتقليد الأغاني الطويلة، وغنت وقتها سلوا قلبي 30 بيت، وكان عمرها 6 سنين وكنت حافظة الرواية كاملة، وقتها الناس فوجئوا وطلبوا منها الوقوف على كرسي لانهم لا يستطيعون رؤيتها على المسرح.

- صورة أرشيفية

وتعتبر نجاة الصغيرة المطرب هو سفير لنفسه وبلده، وان من يمتهن الغناء كويسلة لتحقيق المكسب المادي لا يمكن ان يطلق عليه فنان، لكنه دخيل على تلك المهنة، قائلة في احدى لقاءاتها التلفزيونية السابقة أنها تعتبرهم دخلاء على الفن، وان الفنان الحقيقي لا يتاجر بفنه ولا يتبع تلك الطريقة، الفن برىء من تلك التصرفات.

وأكدت أن علاقتها بالتمثيل والسينما ليست قوية، تركز في الغناء وليس التمثيل، هوايتها الغناء، والحفلات، دائمًا تعتبر التمثيل نمرة 2 في حياتي.

وعن استمرارية استماع أغانيها قالت نحاة الصغيرة: انا بستناك من الأغاني المتكاملة، تعبر عن مشاعر الانسان وواقعية جدًا، وهذا مهم فكرة اختيار الاغنية والكلمات واللحن ليس أمرًا سهلا.

المصرى اليوم

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