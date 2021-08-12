أخبار عاجلة

بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل -
الرئيس الروسي : لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية بأفغانستان -
الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط -
بومبيو: الولايات المتحدة خرجت من «المسرح العالمي» -
وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا -
«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر -
«طالبان»: نحن مع الحوار وملتزمون بحقوق الإنسان ونقدر موقف روسيا الإيجابي -
جديد غارات إسرائيل على دمشق.. 4 قتلى من حزب الله -
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هاني سعيد: غير راض عن الأداء والنتائج ونسعى للفوز على المصري

Print
هاني سعيد: غير راض عن الأداء والنتائج ونسعى للفوز على المصري هاني سعيد: غير راض عن الأداء والنتائج ونسعى للفوز على المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام المصري والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

وأوضح المدير الرياضي أن المباراة مهمة للغاية كونها تحسم بشكل كبير موقف المركز الثالث في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن بيراميدز غير راض مطلقا عن المركز المتواجد به ويسعى للفوز على المصري وكذلك باقي مبارياته في المسابقة من أجل إنهاء البطولة في مركز يليق به وبما يمتلكه من إمكانيات.

أشار هاني سعيد إلى أن بيراميدز يسعى كذلك لإنهاء الموسم الحالي بحصد أول بطولة له، حيث يضع كأس نصب عينيه وسيقاتل من أجل الفوز باللقب، وبالتالي يحاول الفوز في جميع مبارياته بالدوري قبل إكمال مشوار الكأس الذي يعتبر هدف النادي حاليا.

شدد هاني سعيد على أنه رغم نجاح بيراميدز في التأهل للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي إلا أن النادي غير راض عن النتائج الأخيرة والموقف الصعب حتى ضمان التأهل للبطولة، مشيرا إلى أنه يجب الفوز على المصري وباقي المباريات لإنهاء الموسم في مركز لائق وبدء التحضير بكل قوة لانطلاق منافسات الموسم الجديد والتجهيز للمشاركة الأفريقية على أفضل شكل خاصة وأن النسخة الجديدة من الكونفدرالية تنطلق الشهر المقبل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»

رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»