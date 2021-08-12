هاني سعيد: غير راض عن الأداء والنتائج ونسعى للفوز على المصري

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أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام المصري والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

وأوضح المدير الرياضي أن المباراة مهمة للغاية كونها تحسم بشكل كبير موقف المركز الثالث في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن بيراميدز غير راض مطلقا عن المركز المتواجد به ويسعى للفوز على المصري وكذلك باقي مبارياته في المسابقة من أجل إنهاء البطولة في مركز يليق به وبما يمتلكه من إمكانيات.