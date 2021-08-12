ميسي يخوض أول تدريبات بقميص سان جيرمان

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ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليونيل ميسي تدرب مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عقب انتقاله للنادي الفرنسي من برشلونة.

وهذا أول ظهور لميسي، الفائز بدوري الدرجة الأولى الإسباني عشر مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، داخل ملعب منذ قاد الأرجنتين للتتويج بكأس كوبا أمريكا عقب الفوز 1-صفر على البرازيل.

وأشارت ليكيب إلى أن مران ميسي الأول بقميص سان جيرمان ارتكز على ركض منفرد وتمارين استشفاء بدني بعدما التقى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات بزملائه الجدد في ملعب التدريب.

وانضم المهاجم الأرجنتيني (34 عاما) إلى سان جيرمان بعقد لعامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث بعدما أقر برشلونة بأنه لن يتمكن من الاحتفاظ بهدافه التاريخي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني.

وترك ميسي برشلونة بعد تسجيل 672 هدفا وهو رقم قياسي بالنادي كما ساعده في الفوز بكأس ملك إسبانيا سبع مرات وبكأس العالم للأندية ثلاث مرات خلال مسيرة استمرت 17 عاما.

وسيواجه سان جيرمان ضيفه ستراسبورج يوم السبت عقب الفوز 2-1 على تروا الصاعد للأضواء في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الفرنسي لكن ليس من المتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى قبل زيارة ستاد رانس يوم 29 أغسطس.