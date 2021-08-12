فريال أشرف ضيفة منى الشاذلي غدًا الجمعة

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تحل البطلة الأوليمبية فريال أشرف عبدالعزيز صاحبة ذهبية الكاراتيه لمصر في أوليمبياد طوكيو 2021، ضيفة في برنامج «معكم منى الشاذلي» غداً الجمعة الساعة التاسعة مساء.

ونشر حساب قناة «CBC» برومو عن الحلقة قائلاً: «من المطار إلى الاستوديو».

مضيفاً في تغريدة على تويتر: «بطلة مصر فريال عبدالعزيز صاحبة أول ذهبية للكاراتيه في تاريخ الأوليمبياد تحكي مشاعر الفرحة الاستثنائية والإنجاز الكبير في معكم منى الشاذلي الجمعة 9 مساءً على CBC».

كانت البطلة فريال أشرف عبدالعزيز نجحت في حصد ميدالية ذهبية تاريخية لمصر، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه، أمام بطلة العالم لاعبة أذربيجان، في مباراة من طرف واحد، أثبتت فيها فريال أنها تستحق أن تتوج بالذهب.