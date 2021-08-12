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أزمة تهدد إذاعة مباراة والإسماعيلي

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أزمة تهدد إذاعة مباراة الزمالك والإسماعيلي أزمة تهدد إذاعة مباراة والإسماعيلي

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قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي إن إدارة النادي تدرس عدم إذاعة مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره .

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية مساء السبت المقبل بمنافسات الجولة رقم 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وأشار وحيد خلال تصريحات إذاعية إلى أن من حق الإسماعيلي عدم إذاعة المباراة والضغط على الشركة الراعية من أجل الحصول على حقوقه، واصفاً موقعة السبت بأنها أهم مباراة في الموسم وستكون الأكثر مشاهدة.

وتطرق وحيد للحديث عن لقاء الزمالك قائلاً: «ستكون مهرجاناً للكرة المصرية لقيمة الفريقين بالطبع».

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