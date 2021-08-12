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انتهت أعمال الصيانة في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بميت عقبة استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.
وأكد رضا دعبس مدير الاستاد أن العمل داخل الملعب كان مستمرا طوال فترة وجود الفريق بمعسكر برج العرب، والآن أصبح استاد عبداللطيف أبو رجيلة جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.