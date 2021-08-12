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انتهت أعمال الصيانة في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بميت عقبة استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وأكد رضا دعبس مدير الاستاد أن العمل داخل الملعب كان مستمرا طوال فترة وجود الفريق بمعسكر برج العرب، والآن أصبح استاد عبداللطيف أبو رجيلة جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.