وزير الرياضة يُكرم الفائزين بجائزة االشباب العربي للتميز

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتكريم الفائزين بجائزة التميزللشباب العربي ، والتي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت شعار"تمكين الشباب العربي المتميز نحو التحرك الإيجابي" ،وهى جائزة أطلقها مجلس الشباب العربى عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدنى وإدارة الشباب والرياضة بالجامعه العربية .

,أشاد الدكتور اشرف صبحي بجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز،مؤكداً أهمية مثل هذه الجوائز والتي تهدف الي ترسيخ قيم العمل والتميز لدى الشباب العربى، ليكون نموذج يحتذى به لدى أقرانه من الشباب، بالإضافة الي تعظيم قيم حب الوطن والانتماء لدي الشباب، وإعطاء الشباب العربى المتميز حقه المعنوى فى التقدير لما يقوم به من إنجازات . وأنها أحدي الجوائز التحفيزية الشباب .

,أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تسعي الي الي مساعدة الشباب في كافة أنحاء الوطن العربي، وتعمل علي تشجيعهم علي الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، وكذا العمل علي تبادل الخبرات بين الشباب العربي من خلال العديد من الفعاليات التي تجمع الشباب في اي دولة عربية .

وجاءت الجوائز كالتالي ،أولاً:مجال الصحافة والإعلام ـ المركز الأول محمد علي حسن في مجال الصحافة، والمركز الثاني أحمد عبد الحارس أبو المجد في الإعلام المتخصص ، ومن الكويت علي محمد البهبهاتي في مجال الإعلام ، ثانياً : مجال العمل التطوعي ـ المركز الأول ضحي البشر مدني من البحرين والمركز الثاني رانيا أبولبن من فلسطين ، والمركز الثالث هدير أحمد غريب من مصر ، ثالثاً : مجال الثقافة ـ حصدت مصر المركزين الأول والثالث للدكتورة داليا عزام ومصطفي عزت علي الترتيب ، وذهب المركز الثاني إلي رهف عطية جواد من الأردن ، رابعاً : مجال التدريب والتنمية البشرية ـ المركز الأول مهند علي حسين من العراق والمركز الثاني محمد عماد الدين عبد العظيم من مصر والمركز الثالث هند محمد سالم من الأردن .

وخامساً : في مجال العمل الإنساني والإغاثي ـ المركز الأول محمد بدر إبراهيم من مصر والمركز الثاني سكحال طكوك من الجزائر والمركز الثالث سالم عوض بن سهل من اليمن ، سادساً : في مجال التعليم والبحث العلمي ـ المركز الأول الدكتور زهير صالح نتو من السعودية والمركز الثاني الدكتور علي محمود جاسم من العراق والمركز الثالث رهام هشام عضيبات من الأردن ، سابعاً :مجال الإبتكار والإختراع ـ المركز الأول سالم بن أحمد من سلطنة عمان ، والمركز الثاني محمد أحمد العبسي أيضاً من سلطنة عمان ، ثامناً : مجال ريادة الأعمال ـ المركز الأول منفرد للنادي العالمي لصاحبات الأعمال والمهن الحرة البحرينية ، تاسعاً : في مجال الرياضة المركز الأول الرياضي السيد محمود طافش من فلسطين والمركز الثاني علي أحمد محمد آل خرفوش من البحرين ، عاشراً : في مجال العمل المؤسسي ـ جمعية الخالدية الشبابية بالبحرين .

كما قدم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مجموعة من الجوائز الخاصة لجهود الشباب العربي في دعم العمل الوطني ، ذهب جميعها غلي مصر، حصد المركز الأول لعطية محمد رمضان في مجال ذوي الهمم ، وحازم محمد بيومي في مجال تنمية الشباب ، وصفاء محمود عسران في مجال غرس قيم التسامح .

يذكرأن جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الـ12 هى جائزة تمنح للشباب العربى المتميز فى عدة مجالات "الإعلام، الثقافة بفروعها، الاختراع والابتكار، ريادة الأعمال، العمل التطوعى والخدمى، البحث العلمى، الرياضة، الأعمال الإنسانية والإغاثية والعمل المؤسسى"، وذلك بهدف تكريم المتميزين والمبدعين من شباب الأمه العربية تقديرا لجهودهم المتميزة فى خدمة أوطانهم.