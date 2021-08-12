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محمد يوسف: الأهلي كان يستحق الفوز على الإسماعيلي .. وهناك أزمة في الدفاع

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محمد يوسف: الأهلي كان يستحق الفوز على الإسماعيلي .. وهناك أزمة في الدفاع محمد يوسف: الأهلي كان يستحق الفوز على الإسماعيلي .. وهناك أزمة في الدفاع

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أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان يستحق الفوز على الإسماعيلي.

وانتهت مباراة الأهب والإسماعبيلي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف، في تصريحات إذاعية: «الأهلي كان يستحق الفوز على الإسماعيلي، حيث فرض سيطرته على اللقاء وأهدر كما كبيرا من الفرص»، مضيفًا: «الدوري لم يحسم بعد، وهناك مباريات قوية وصعبة أمام على رأسها مباراة الإسماعيلي».

وأضاف: «الأهلي أيضًا تنتظره مواجهات صعبة لذلك أتوقع استمرار الصراع على لقب الدوري حتى المباراة الأخيرة».

وأشار :«دخول شباك الأهلي 23 هدفًا في الدوري، رقم كبير للغاية، وهو ما يؤكد أن هناك خلل في خط الدفاع»، موضحًا: «الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، ى مطالب بإعادة بعض اللاعبين لحساباته مثل رامي ربيعة وسعد سمير، فالدفاع يعاني في الكرات العالية إذا غاب بدر بانون».

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