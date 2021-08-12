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لقرب اكتمال عطائه القضائي.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض وعددًا من نوابه

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لقرب اكتمال عطائه القضائي.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض وعددًا من نوابه لقرب اكتمال عطائه القضائي.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض وعددًا من نوابه

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استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، صباح أمس المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب اكتمال عطائه القضائي.

وأشاد المستشار عبدالله عمر شوضة بالدور البارز والفعال الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، والتعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، معربًا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام المنشاوي على بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وأهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإهداء درع «مجلس القضاء الأعلى – محكمة النقض» للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار شفيق محمد بدر الدين- نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بمناسبة قرب اكتمال عطائهما وتقديرًا وإعزازًا لما قاما به من جهد لتحقيق رسالة العدالة السامية.

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