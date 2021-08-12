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أعلنت أسرة الطفلة علياء بدير، 11 سنة والتي تم خطفها وقتلها في الدقهلية في يناير عام 2020 أنها حتى الآن لم تأخذ عزاء ابنتها لحين الحصول على القصاص العادل في قضيتها وطالبت بسرعة الفصل في القضية خاصة مع اعتراف القاتل وقيامه بتمثيل الجريمة .

وقائع القضية :

وترجع وقائع القضية إلى يناير عام 2020 حيث تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث بالعثور على جثة طفلة داخل شيكارة في القمامة بجوار المقابر بمدينة شربين .

انتقل ضباط مباحث الدقهلية لمكان الواقعة وتم تشكيل فريق بحث وتم تفريغ الكاميرات وتبين أن الطفلة تدعى علياء بدير عيد 11 سنة والمبلغ باختفائها منذ 3 أيام وتبين من الفحص الأولى للجثة أن الطفلة بها آثار ضرب على الرأس ومقيدة اليدين .

وأكدت تحريات المباحث أن وراء الجريمة «محمد .إ.ع»، 29 سنة وشهرته محمد القصاص، صاحب سوبر ماركت ومقيم عزبة الجزار ببندر شربين، وأنه يوجد خلاف بين والد الطفلة وبينه بسبب توسط الأول في شراء منزل للثانى وحصل على سمسرة قيمتها 5000 جنيه ولكن عندما حاول المشترى الرجوع في البيع رفض البائع ونشبت خلافات بينهم، وتمكنت المباحث من ضبط المتهم واعترف باستدراج الطفلة وقتلها انتقاما من والدها وقام بتمثيل الجريمة بحضور النيابة العامة.

وقرر المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بإحالة المتهم للجنايات بتهمة خطف وقتل المجني عليها الطفلة علياء بدير عيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن أبصرها أمام المحل الخاص به قام باستدراجها لمسكنه وقام بدفعها أرضًا حتى سقطت مغشيًا عليها، ثم قام بتوثيق يديها وفمها حتى فاضت روحها إلى بارئها محدثًا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

وقال عاطف أبوالعينين محامى الأسرة عن مركز المرأة للارشاد والتوعية أن النيابة العامة وجهت للمتهم في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بسبب قيامه بالترصد للطفلة وغلق كاميرات المراقبة الموجوده أمام محله لاخفاء جريمته، كما اقترنت الجناية الأولى بجناية أخرى وهي خطف المجني عليها بالتحايل بأنه حال إبصاره لها قام باستدراجها لمسكنه واهمًا إياها إحضار شريط عقار دوائي من داخل مسكنه المتاخم للمحل الخاص به مستغلًا في ذلك حداثة سنها قاطعًا بذلك الصلة بينها وبين ذويها«

وأضاف «الجلسة ستكون يوم 8 سبتمبر القادم بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة وننتظر حكم القضاء المصرى العادل ليثلج صدر أسرتها» .

أسرة الطفلة تستغيث وتطالب بالقصاص :

وقالت والدة المجنى عليها «نفسى قلبى يبرد ويرتاح من لحظة قتل بنتى وأنا مش بنام ولا حد من بناتى بيروح المدرسة بسبب الخوف والرعب وبيحلموا بالمتهم لأنهم شافوا أختهم مقتوله»

وأضافت باكية «سنة و7 شهور مش عايشين ولا حسين بطعم الحياة ورفضت أزوج بنتى الكبرى ورفضت آخد عزاء علياء حتى الآن حتى أحصل على القصاص العادل بإعدام المتهم»

وانهارت وهى تقول «أنا شفت جثة بنتى والمتهم ضربها بسنجة على راسها وربطها وكتم نفسها علشان ينتقم من أبوها طيب الطفلة ذنبها ايه يحرق قلوبنا عليها ليه منه لله الظالم»

وعن الواقعة تقول «أرسلت علياء علشان تشترى شاش وقطن من الصيدلية، ولكنها خرجت ومرجعتش وقعدنا ندور عليها ولم نعثر عليها عدة أيام حتى تم العثور على جثتها في القمامة والمباحث قبضت على المتهم محمد القصاص واعترف انه استدرج البنت للمحل وقتلها وربطها وبعدين وضعها في شيكارة ورماها»

وبكت وهى تقول «كان قتلني أنا أحسن وترك بنتى تعيش حياتها لكنه بقتلها حرمنا منها ودمر الأسرة بالكامل لأن محدش فينا قادر يعيش من بعدها»