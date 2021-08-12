مقتل مسؤولة كبيرة في أحد بنوك الولايات المتحدة يشعل الرأي العام الأمريكي

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زعم ممثلو الادعاء في مقاطعة لوس أنجلوس أن نجل مسؤولة تنفيذية في أحد البنوك عثر على جثة والدته بعد أن ضربها صديقها السابق حتى الموت في منزلها الأسبوع الماضي.

ووفق إن بي سي نيوز، قال جورج جاسكون، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، إن المرأة، ميشيل أنيت آفان، 48 عامًا، توفيت جراء «عمل عنيف لا معنى له» على يد صديقها السابق، أنتوني دوين تيرنر.

ووجهت إلى تيرنر تهمة قتل وسطو على منزل من الدرجة الأولى. وقال جاسكون: «كانت آفان زعيمة في مجتمعنا، وقد أدى هذا العمل العنيف الذي لا معنى له إلى خسارة كبيرة لنا جميعًا».

وأضاف جاسكون إن تيرنر البالغ من العمر 52 عامًا، من ويستتشستر، دخل منزل أفان في 3 أغسطس، وغادر في اليوم التالي. وتابع جاسكون: «في اليوم التالي، اكتشف ابن الضحية جثتها داخل المنزل».

من جهته قال متحدث باسم الشركة المالكة للبنك، إن آفان كانت نائبة أولى لرئيس بنك أمريكا، حيث كانت مسؤولة عن المساعدة في توظيف المواهب وتطويرها. وقال بنك أمريكا في بيان «لقد دمرتنا الأخبار. كانت ميشيل عضوًا مهمًا في شركتنا لأكثر من 20 عامًا وسنفتقدها كثيرًا».

وذكرت إن بي سي لوس أنجلوس أن تيرنر دفع بأنه غير مذنب في توجيه الاتهام إليه في محكمة لوس أنجلوس العليا.

وقال تريفون، نجل آفان: «لم تتح لأمي ميشيل آفان حتى فرصة رؤية حفيدتها التي تبلغ من العمر عامين. نطلب من الجمهور، ونطلب من الجميع مساعدتنا في التأكد من أن هذه القضية تحظى بالاهتمام الذي تستحقه. وأن نحقق العدالة لأمنا ميشيل آفان».

وقال كيلين ديفيس، محامي تيرنر، إنه سيتم تبرئة موكله. وتابع ديفيس: «لم يتم إثبات أي شيء بشأن المزاعم التي أثارها مكتب المدعي العام حتى الآن. ولا نعتقد أنه سيتم إثباتها». وأضاف: «نتطلع إلى تعويض تيرنر وسمعته من خلال إجراءات المحكمة.»

وعبر ديفيس عن تعازيه لأحباء آفان. وقال ديفيس إن تيرنر ظل في السجن ليلة الثلاثاء. وتم تحديد الكفالة بمبلغ 2 مليون دولار، وفقًا لسجلات إدارة شرطة لوس أنجلوس. وأظهرت السجلات أنه تم القبض على تيرنر يوم الخميس، وتم حجزه في سجن فان نويس. وكان موعد محاكمته التالي، وفقًا لسجلات دائرة العمدة، مقررًا الأسبوع المقبل.