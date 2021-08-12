أخبار عاجلة

بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل -
الرئيس الروسي : لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية بأفغانستان -
الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط -
بومبيو: الولايات المتحدة خرجت من «المسرح العالمي» -
وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا -
«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر -
«طالبان»: نحن مع الحوار وملتزمون بحقوق الإنسان ونقدر موقف روسيا الإيجابي -
جديد غارات إسرائيل على دمشق.. 4 قتلى من حزب الله -
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أتراك يهاجمون ممتلكات سوريين في أنقرة بعد مقتل شاب

Print
أتراك يهاجمون ممتلكات سوريين في أنقرة بعد مقتل شاب أتراك يهاجمون ممتلكات سوريين في أنقرة بعد مقتل شاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شاهد وتقارير إعلامية إن حشدا من الأتراك هاجم متاجر ومنازل سوريين في العاصمة أنقرة خلال الليل بعد معركة في أحد الشوارع أفضت إلى مقتل شاب تركي طعنا.

وذكر الشاهد لوكالة رويترز للأنباء أن الحشد حطم متاجر السوريين ومنازلهم وقلبوا سيارة وأضرموا فيها النيران خلال الاضطرابات في حي ألتينداج بأنقرة. وأطلقت الشرطة النار في الهواء عند مرحلة ما في محاولة لوقف العنف.

ووقعت المشاكل بعد مشاجرة بين شبان أتراك وسوريين يوم الثلاثاء. وقالت (سي.إن.إن ترك) إن شابا تركيا قُتل وأُصيب آخر.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه جرى توجيه الاتهامات لاثنين من الأجانب واحتجازهما فيما يتصل بمقتل الشاب.

وقالت شرطة أنقرة إنها احتجزت 76 شخصا لضلوعهم في الاضطرابات أو لنشر منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استفزاز المواطنين الأتراك بعد المعركة في ألتينداج يوم الثلاثاء.

وأضافت أن 38 من المحتجزين لهم سجلات إجرامية تتضمن النهب والعنف والسرقة.

ونشر مدير الهلال الأحمر التركي كريم كينيك مقطع على تويتر يظهر إلقاء مقذوفات على المنازل.

وقال «أي من تقاليدنا تنطوي على رشق منازل الناس بالحجارة خلال الليل؟ الكثير من اللاجئين تواصلوا معنا وقالو إنهم يخشون على حياة أطفالهم».

ونشر صورة لطفل غطت وجهه الدماء بعد أن أُصيب بحجر أُلقي عليه من عبر نافذة، وقال إن الطفل نُقل للمستشفى للعلاج.

وأضاف «دعونا نخمد هذا الحريق فهو لن يعود بالنفع على أحد».

وقال مكتب حاكم أنقرة على تويتر خلال الليل إن «الاحتجاجات والحوادث» التي وقعت مساء الأربعاء انتهت.

وتستضيف تركيا 3.7 مليون لاجئ سوري وتأتي الاضطرابات الأحدث في ظل القلق من تنامي أعداد اللاجئين الأفغان الذي يصلون شرق تركيا من إيران مع احتدام الصراع في أفغانستان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سوريا تضبط شحنة مخدرات أثناء عبورها من لبنان (فيديو)

سوريا تضبط شحنة مخدرات أثناء عبورها من لبنان (فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت» في الشرقية ( التفاصيل )

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت» في الشرقية ( التفاصيل )

ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"