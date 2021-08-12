«عين شمس» تواصل مشاركتها في مبادرة علاج مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة

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تواصل جامعة عين شمس ومركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة، عمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، حيث يجري اليوم حقن الطفلين أحمد أشرف سعد من محافظة كفر الشيخ وعمره عام والطفل مينا شريف سمير من محافظة المنيا وعمره ٨ أشهر.

و أوضحت الدكتورة ناجية على فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب والمشرف على عملية الحقن، أنه يتم حقن الطفلين بالعلاج الجيني الأعلى سعراً في العالم ولمرة واحدة فقط. وأضافت أن مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها جمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية .

وأضافت أن الفريق الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي يعمل تحت إشراف ودعم من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مشيرة إلى أن عملية الحقن تتم بتعاون فريق متكامل من أطباء وحدة أمراض العضلات والأعصاب وفريق مكافحة العدوى وفريق الصيدلية الإكلينيكية وهيئة التمريض بمستشفى عين شمس التخصصي، وبالتعاون مع شركة نوفارتس مصر .

يذكر أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشئت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية.وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

جامعة عين شمس تواصل مشاركتها في المبادرة الرئاسية الإنسانية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي على نفقة الدولة