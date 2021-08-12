تقديم العلاج لـ330 مواطنًا وتوفير 58 نظارة طبية في قافلة صحية بمركز الفشن

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تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخميس، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في هذا المجال، أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية تلت مركز الفشن،بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية،وتمت مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وتمكنت القافلة من الكشف على 332 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت (79 أطفال، 42 باطنة، 113 رمد، 98 عظام)، وتوفير 58 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

- صورة أرشيفية